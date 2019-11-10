Haberler » Güncel » Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı - Haber

Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı.

10.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:45Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı
'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı. Kentte 09.05'te ise çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı. Valilik önündeki Atatürk Anıt'ı önünde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanlığı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi motosiklet topluluğunun saygı geçişi düzenlemesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Anıtkabir'e ziyaretçi akını
12:22 Büyük Önder Atatürk, Şarkışla, Hafik, Zara ve Suşehri'nde anıldı
12:22 Elazığ'da uzun namlulu silah ele geçirildi
12:22 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
12:21 Mezun olduğu liseye müdür oldu
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:23:06