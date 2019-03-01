Denizli'de 118 Bekçi İşbaşı Yaptı

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Denizli'de hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 118 bekçi, düdük çalarak işbaşı yaptı.Bekçilerin göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, geçmişte tatlı bir anı olarak yer alan bekçilik müessesesinin yeniden ihya edildiğini, bekçilerin şehrin güven ve huzurunun tahsisinde önemli bir görev üstleneceklerini ifade etti.Bunun büyük bir boşluğu dolduracağına inandığını dile getiren Karahan, şöyle dedi:"Gecenin o sessizliğinde bekçi düdüğü hepimizi rahatlatan, hepimize güven ve huzur veren bir sesti. O sesi tekrar sokaklarımızda, çarşılarımızda, mahallelerimizde duyacağız. Uygulamanın başladığı şehirlerde sayısal anlamda etkisini gösterdi. İnşallah Allah onlara güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bütün emniyet mensuplarımız, jandarmamız, polisimiz, bekçimizle biz milletimizin daha iyi, huzur içerisinde yaşaması için, gecelerini daha huzurlu geçirebilmesi için hepimiz 24 saat devletimiz ayaktadır. Bu millete hizmet ibadettir. Aşkla şevkle hizmete devam edeceğiz. Bekçi kardeşlerimize görevlerinde başarılar dilerim."Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de bekçilerin 47'sinin kent merkezindeki mahallelerde, 71'inin de ilçelerde görev yapacağını, 40 kişinin de eğitiminin devam ettiğini kaydetti.Kente bakanlık tarafından 170 kadronun verildiğini dile getiren Demir, "Bundan sonraki süreçte bu 170 kişi, Denizli'nin 19 ilçesinin tamamında bir enerji kaynağı olacak, sokakların huzuru, sükunu için, bu şehrin huzuru için gerekli tedbirleri alacaklar. Daha önceki gibi vatandaşımızın bekçi amcası, bekçi ağabeyi olacaklar." dedi.Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duanın ardından Vali Karahan ve protokol üyeleri bekçilerle birlikte düdük çaldı.Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.