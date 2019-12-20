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Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:22 Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesine götürdü.
Öğrencilerden 3'ü ayakta tedavi edilirken, tedbir amacıyla hastanede müşahede altında olan diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öğrencilerin, bir velinin hayır amacıyla okula gönderdiği hazır kekten yedikleri öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de öğrencilerin yediği kek ve sudan numune aldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, konuyla ilgili gazetecilere, "Hastanede tedavileri devam eden 11 öğrencinin sağlık durumu iyi. Gerekli tedavileri yapıldı, serum verildi. Tedbir amacıyla kontrol altındalar." dedi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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