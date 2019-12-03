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Denizli'de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası 12 bin 272 soruşturma açıldığı ve bu soruşturmalardan 604'ünün halen devam ettiği belirtildi.

03.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:23Denizli'de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası 12 bin 272 soruşturma açıldığı ve bu soruşturmalardan 604'ünün halen devam ettiği belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından, FETÖ'ye yönelik açılan soruşturmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası açılan soruşturmaların sayısına değinilerek şu bilgilere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik toplam 12 bin 272 soruşturma yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 2 bin 483'ünden iddianame, 4 bin 760'ından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 3 bin 245'inde suçun başka başsavcılıklar adli yargı sınırları içerisinde işlendiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verildi. Bin 180'ninde başka soruşturmalarla bağlantısı sebebiyle birleştirme kararı verilmiştir. Halen Cumhuriyet Başsavcılığımızca 604 adet soruşturma devam etmektedir." - DENİZLİ

Başsavcı, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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