Haberler » 3. Sayfa » Haber

Denizli'de 16 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

30.09.2019 20:19Denizli'de 16 kilogram esrar ele geçirildi
Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Denizler Mahallesi'nde İ.A., isimli şahsın yaşadığı eve baskın düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası jandarma ekipleri İ.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Çal Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.A., ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:15 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
23:06 Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın
22:54 Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası
22:49 Mamak'ta Özel Halk Otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi
22:45 Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi
22:43 Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
22:42 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu