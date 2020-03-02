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Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü bulundu.

02.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:58Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
'nin ilçesinde, 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü bulundu.

Bakan'ın oğlu Adem Bakan, Eskihisar Mahallesi Pamukkale Caddesi Ellez Deresi mevkisinde bir erkek cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin, 14 Şubat'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden alınamayan Muharrem Bakan'a ait olduğunu tespit etti.
Bakan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 21:47:15