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Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı

Honaz ilçesinde gözaltına alınan, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.

03.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:45Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı
ilçesinde gözaltına alınan, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, , Muğla ve Afyonkarahisar'da karıştıkları 18 farklı suçtan yakalanma kararları bulunan şüpheliler Seydo B. (25) ve Ahmet D'nin (25) yerini tespit etti.
Ekiplerce Kocabaş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

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