Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı

Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandıDENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı
19.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:23
Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı
DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Valilik binası önünde tören düzenlendi. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Maske takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sone erdi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü Haber
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Haberler››Güncel››Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ı evlerinden söyledikleri marşlarla kutladı - Haber 13:24: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haber 13:24: Gölbaşı Belediyesi 2 bin bayrak dağıttı - Haber 13:23: Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı - Haber 13:23: Niğde'de 19 Mayıs coşkusu - Haber 12:58: Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Haber 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 11:17: Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler