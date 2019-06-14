14.06.2019 13:48
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Denizli'de 190 bin öğrenci yaz tatiline girdi

Denizli

Denizli'de 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalması ile yaz tatilini girdi.

Denizli'de 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalması ile yaz tatilini girdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Osman Özgür İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Karahan, çocuklara güzel tatil geçirmeleri dileklerini iletip, bol bol kitap okumaları konusunda öğütler verdi.

Oğuz ise 2018-2019 eğitim öğretim yılını sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, kentte 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmenin bugün yaz tatiline girdiği belirtti.

Konuşmaların ardından çocuklar karnelerini protokol üyelerinin elinden aldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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