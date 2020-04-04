Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdi

Denizli'de 2 yıl önce hizmete giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmaya devam ediyor.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:24
Denizli'de 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdi
Denizli 'de 2 yıl önce hizmete giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmaya devam ediyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bugüne kadar 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdiğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, hizmete girdiği günden bu yana sokak hayvanlarına şefkat eli uzatmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce sokak hayvanı ile çok sayıda yabani hayvanın tedavi ve bakımlarını sağlayan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdiğini açıkladı. Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olan 135 dönüm alana sahip tesiste binlerce sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunulduğu, çok sayıda yaralı sokak hayvanının tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturulduğu belirtildi.

Yüzlerce hayvanın gıda ihtiyacı karşılanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında Kumkısık Mahallesi'ndeki Beslenme Odağı'nda sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Burada her gün yüzlerce köpeğin gıda ihtiyacı giderilirken, veterinerler sokak hayvanlarının kontrollerini de gerçekleştiriyor.

"Evinizin önüne bir kap mama ve su bırakın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin sayılı merkezlerinden birine sahip olduğunu kaydeden Başkan Zolan, bugüne kadar 2 bin 500'e yakın sokak hayvanını da sahiplendirdiklerini belirtti. Korona virüsten dolayı zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, bu zor günlerde sokaklardaki can dostların da unutulmaması gerektiğini belirterek, herkesin evinin önüne bir kap mama ve su bırakması çağrısında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:28: TRT yeni yayın kuşağını "evde kalanlar"ın beğenisine sunacak - Haber 14:27: 4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor - Haber 14:27: Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı - Haber 14:27: Tunceli'de ücretsiz maske dağıtımı - Haber 14:25: Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber