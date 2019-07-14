14.07.2019 23:28
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Denizli'de 2 gündür aranan gencin cesedi gölde bulundu

Denizli'de 2 gündür aranan gencin cesedi gölde bulunduDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde gölde bulunan cesedin, 2 gün önce evinden hastaneye gitmek için ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki gence ait olduğu tespit edildi.

Denizli'de 2 gündür aranan gencin cesedi gölde bulundu
DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde gölde bulunan cesedin, 2 gün önce evinden hastaneye gitmek için ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki gence ait olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesi'nde bulunan gölette balık tutan köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşıp öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
2 gündür aranıyordu
Olay ile ilgili, geçtiğimiz gün Tavas ilçesi Hırka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden hastaneye gitmek için ayrılıp bir daha haber alınamaması üzerine kayıp başvuru yapılan Fatih Öztop'un ailesine haber verildi. Kimlik tespiti için hastaneye gelen aile, cesedin oğullarına ait olduğunu belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemeler sürüyor.
Gencin ölümü ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Denizli'de 2 gündür aranan gencin cesedi gölde bulundu
Kaynak: İHA
Denizli, Tavas, 3. Sayfa

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