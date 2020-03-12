Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki hayırsever, 3 bakkalda veresiye defterindeki müşterilere ait 60 bin liralık borcu ödedi.
12.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:28
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde iki hayırsever, 3 bakkalda veresiye defterindeki müşterilere ait 60 bin liralık borcu ödedi.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defterini istedi.
Çok eski olmayan ve sigara dışındaki borçları hesaplatan hayırseverler, 3 marketteki yaklaşık 60 bin liralık borcu ödedi.
Bakkal sahibi Nuri Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahallede ödemede güçlük çeken vatandaşlar için veresiye defteri tuttuklarını belirtti.
Tanımadığı 2 kişinin bakkalına gelip veresiye defterini istediğini dile getiren Temiz, "Üzerinden çok zaman geçmemiş borçları hesaplattılar. Sigara borçlarını hesap dışı tuttular. Yaklaşık 20 bin liralık borcu ödediler." dedi.
Hayırseverlerin veresiye defterlerindeki borçlarını ödediği diğer bakkallar ise veresiye defterlerini isteyen kişileri ilk gördüklerinde önce şaşırdıklarını, sonrasında vatandaşlar adına mutlu olduklarını kaydetti.
Mahallede kahvehane işleten Osman Akhan da hayırseverlerin bu davranışının mahalleliyi mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Mahallede ödeme güçlüğü yaşayan insanlar var. Bunlar bakkala yazdırarak alışveriş yapıyor. Veresiye defterine de yüzü kızararak yazdırıyor. Hayırseverlerin gelip biriken borcu ödemesi çok iyi bir şey. Allah razı olsun." dedi.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan 3 bakkala gelen ve isimlerini açıklamayan iki hayırsever, vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defterini istedi.
Çok eski olmayan ve sigara dışındaki borçları hesaplatan hayırseverler, 3 marketteki yaklaşık 60 bin liralık borcu ödedi.
Bakkal sahibi Nuri Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahallede ödemede güçlük çeken vatandaşlar için veresiye defteri tuttuklarını belirtti.
Tanımadığı 2 kişinin bakkalına gelip veresiye defterini istediğini dile getiren Temiz, "Üzerinden çok zaman geçmemiş borçları hesaplattılar. Sigara borçlarını hesap dışı tuttular. Yaklaşık 20 bin liralık borcu ödediler." dedi.
Hayırseverlerin veresiye defterlerindeki borçlarını ödediği diğer bakkallar ise veresiye defterlerini isteyen kişileri ilk gördüklerinde önce şaşırdıklarını, sonrasında vatandaşlar adına mutlu olduklarını kaydetti.
Mahallede kahvehane işleten Osman Akhan da hayırseverlerin bu davranışının mahalleliyi mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Mahallede ödeme güçlüğü yaşayan insanlar var. Bunlar bakkala yazdırarak alışveriş yapıyor. Veresiye defterine de yüzü kızararak yazdırıyor. Hayırseverlerin gelip biriken borcu ödemesi çok iyi bir şey. Allah razı olsun." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı