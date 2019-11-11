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Denizli'de 200 bin fidan toprakla buluşturuldu

Denizli'de 200 bin fidan toprakla buluşturulduDenizli'de 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:00
'de 200 bin fidan toprakla buluşturuldu
Denizli'de 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Denizli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilçesi Kale Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin sona ermesinin ardından, 2018 yılında çıkan orman yangınında zarar gören toplam 450 hektarlık alana fidan dikimi yapıldı.
Genci yaşlısı yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, 9 bin kızılçam, 1000 ceviz, 1500 zeytin, 3 bin 300 adaçayı, 2 bin lavanta, 1000 kekik, 500 erguvan, 50 de mazı olmak üzere toplam 18 bin 350 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte anaokulu öğrencileri de fidan dikip, can suyu verdi.
İl genelinde 50 farklı noktada 200 bin fidan dikiminin yapıldığı belirtildi.
YABANCI ÖĞRENCİLERDEN KAMPANYAYA DESTEK
Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de fidan dikme kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Ellerine kazma ve kürek alan öğrenciler, çukur kazıp fidanlarını dikti. PAÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Muhammet Nur, ülkesi Çad'dan bir yıl önce eğitim için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ağaç dikme etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu belirten Nur, Arkadaşlarımla birlikte buraya gelip fidan diktim. Böyle bir etkinliğe ilk kez şahit oluyorum. Fidanlarımızı dikip kampanyaya destek olmak istedik. 7 adet fidan dikimi yaptım dedi.
Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Afganistan uyruklu Semrullah Rahimi, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için yabancı öğrenciler olarak etkinliğe katıldık. 'Türkiye'de bir ağacımız olsun' diye fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Türkiye'mize hayırlı olsun diye konuştu. Yönetim Bilişim Sistemi öğrencisi Etiyopyalı Sakina Huseyin ise, 10 fidan diktiğini, bu tür ağaçlandırma etkinliklerine katılmaya devam edeceğini söyledi.
Denizli'de 200 bin fidan toprakla buluşturuldu

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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