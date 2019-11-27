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Denizli'de 2019'da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kentteki 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı.

27.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:20Denizli'de 2019'da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kentteki 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı. Denetimlerde bin 71 numune alınırken, kurallara uymayan 183 tesise ise cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında hafta boyunca 81 kentte ile birlikte Denizli'de de eş zamanlı olarak gıda denetimleri gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ülkemizde bir ilk olan ürün bazlı gıda denetimi 1 hafta boyunca birçok işletmede yapılacaktır. Yapılan denetimler sonucunda numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacak ve isimleri kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu kapsamda il ve ilçe müdürlüğümüz bünyesinde görevli kontrol görevlilerince ilimizde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde resmi kontrol ve denetimler yapılmaktadır. İlimizde 11 bin 521 adet gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerde 2019 yılı Ekim ayı itibariyle 17 bin 160 adet denetim yapılmış olup yapılan denetimlerde bin adet numune alınmıştır. Ayrıca denetimler sonucunda ilimizde kurallara uymayan gıda işletmelerine 183 adet idari para cezası yaptırım kararı uygulanmıştır. Tarladan çatala gıda güvenliğini ilke edinen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tüm imkanlarıyla denetim seferberliğinde yer almaktadır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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