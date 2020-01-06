Haberler » Ekonomi » Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı - Ekonomi

Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

06.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:39 Denizli'de 2019 Kasım ayında araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre 'de ki araç sayısı 410 bin 993'e ulaştı.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 404 bin 676 iken, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında bir artış göstererek 410 bin 993'e ulaştı.

Otomobil sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 197 bin 587'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 197 bin 587 adet otomobil, 7 bin 145 adet minibüs, 3 bin 956 adet otobüs, 64 bin 869 adet kamyonet, 12 bin 38 adet kamyon, 72 bin 61 adet motosiklet, 52 bin 396 adet traktör ve 889 adet özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Öte yandan,

2019 yılı Kasım ayında Denizli'de toplam 14 bin 972 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada ise 10 bin 592 adet ile otomobil yer aldı. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:03   Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı - Ekonomi
15:02   Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: "Tek güvenilir liman altındır" - Ekonomi
14:57   Fitch: Türk bankalarının faiz nakit akışı varlık kalitesi baskısını gösteriyor - Ekonomi
14:54   Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak - Ekonomi
14:48   TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi - Ekonomi
14:10   İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerini yorumladı: Doğru bir söylem - Ekonomi
13:35   Kanal İstanbul için iş makineleri çalışmaya başladı - Ekonomi
13:35   Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor - Ekonomi
13:27   Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler - Ekonomi
6.01.2020 15:15:41