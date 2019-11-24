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Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

24.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:08Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.


Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Oğuz, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumun önderleri ve yol göstericileri olduğunu dile getirdi.

Törene Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Baro Başkanı Müjdat İlhan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve öğretmenler katıldı.


Mahmut Oğuz, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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