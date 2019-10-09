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Denizli'de 3.8 şiddetinde deprem oldu!

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

09.10.2019 20:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

AĞUSTOS AYINDA 6 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü. Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleştirilmişti.

Denizli'de 3.8 şiddetinde deprem oldu!

Deprem Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Denizli, Deprem, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA

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