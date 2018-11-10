10 Kasım 2018, 18:39

Denizli'de 3 Çocuk Annesi Kadın, Başından Vurularak Öldürüldü

Denizli'de 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın evinde başından vurularak öldürüldü. Kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Denizli'de 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın evinde başından vurularak öldürüldü. Korkunç olayı, evin mutfağına pencereden giren yüzü maskeli 3 kişinin yaptığı iddia edildi.

KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Sarayköy ilçesi Tepeköy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarayköy'de çalışan Osman Gencer (18), annesini ziyarete geldiği sırada evden silah sesleri duydu. Yine iddiaya göre Osman Gencer, evden 3 kişinin koşarak evden uzaklaştığını gördü. Hızla eve giren Osman Gencer, annesi Rahime Gencer'i evin mutfağında kanlar içinde gördü.

BABAANNESİNİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Durumu polis ekiplerine bildiren Osman Gencer, daha sonra tarlada çalışan babası Musa Gencer'e haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Rahime Gencer'in başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Rahime Gencer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Ünivenssitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Ev ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan şahısları yakalamak için inceleme çalışması başlattı. Acı haberi duyan Gencer'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Gencer'in babaannesinin, "A benim Rahimem, nerelere gittin sen" sözleri yürek dağladı. Olayla ilgili olarak, Musa Gencer, oğlu Osman ve Musa Gencer'in kardeşi Mehmet Gencer ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Denizli
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:39



YORUMLAR (26)
AB: bu uulke araplaşmış
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KEMAL: arap kultururunun mirasına sahip olamadıgın kadını öldürmek.. türk toresinde kadın kutsal profili bile bayraklara işlenecek kadarda yuce varlık olarak bilinir.. bakınız uygur bayragına.. beni anlarsınız.. araştırın göktürk devletindeki kulturu yine beni anlarsınız.. olmadı 1400 sene evel türk toplumunda kadının yeri ve makamı neymiş onu araştırırın yine beni anlarsınız.
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77: Oğlu öldürmüş şerefsiz
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PRİ: O kişiyle Evlenmediği için.
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SVEDA: Insan cani almak ne kolaymis be ! Neden hep istediklerini alamayinca yada yapmayinca olduruluyoruz ya yazik degil mi. O kadincagizi anasi 9 ay tasidi anne olan bilirubin. 3 yavrusu yetim. Allah kahretsin bole insafsiz insanlari
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