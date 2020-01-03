Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası - Haberler

Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi.

03.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22 Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası
'nin ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi. Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sever Cennet ve İbrahim Topcan isimli yaşlı çift mahallede uzun süredir kedileri besliyordu. Cennet toptan önceki gün kedilere mama vermek için evinin dışına çıkınca kedilerinin olmadığını fark etti. Ardından çevrede kedileri aramaya başlayan Cennet Topcan, çöp konteynırının yanına gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kedilerden ikisinin çöp konteynırının birinin ise yanında hareketsiz yattığını gören Topcan yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek telef olan 3 kedi ile ilgili tutanak tutup soruşturma başlattı.

Yapılan ilk tespitlerden kedilerin kimyasal madde kullanılarak telef edildiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:50   Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası - Haberler
13:48   2020'nin trend rengi 'Klasik Mavi' oldu - Haberler
13:41   Ali Aras mazbatasını alarak görevine başladı - Haberler
13:39   "Türkiye, Libya'ya destek vermezse hükümet devrilebilir" - Haberler
13:39   Son dakika: ABD tarafından öldürülen Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı - Haberler
13:27   Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir - Haberler
13:24   Libya tezkeresi Meclis'ten geçer geçmez Hafter'den Türk askerine karşı ayaklanma çağrısı - Haberler
12:52   İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver - Haberler
12:29   Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti - Haberler
3.01.2020 13:58:04