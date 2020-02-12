Haberler » Güncel » Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı - Haber

Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:20Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı
'nin ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta yürüyen Atilla K. (42) daha önce borç verip alamadığını ileri sürdüğü 3 kişi tarafından darbedildi.
Yaşanan kavgada başından yaralan Atilla K. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İhbar üzerine polis, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Sokak üzerindeki kavga bölgedeki bir kişinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, sokakta yürüyen Atilla K'nin yanına bir araçtan inen 3 kişinin gelmesi, şüphelilerin Atilla K'yi yere yatırarak tekme tokat darbedip kaçması ve vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  12 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
12.02.2020 02:04:59