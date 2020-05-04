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Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameradaDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

04.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:08

Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Ziya Tıkıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kılınç'ın kullandığı 42 HG 186 plakalı otomobil ile Kadir Bilal Öz yönetimindeki 58 NU 703 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Kılınç, yanındaki Oktay Kılınç ve diğer araç sürücüsü Öz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpışmasının ardından çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı. Çevredeki esnaflardan Mehmet Haytan, kazayı görünce yardım ettiği, durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi. Haytan kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Denizli’de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haber

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