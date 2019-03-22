Denizli'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çarşamba
gününden bu yana bölgede yaklaşık 863 sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan verilere göre, saat 18.32'de merkez üssü Acıpayam ilçesi Karahöyük mahallesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 20 Mart Çarşamba gününden itibaren bölgede yaklaşık 863 sarsıntı yaşandı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
(İHA)
Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: İHA