Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba
günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
- Denizli
AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA