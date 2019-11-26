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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Denizli'de 23.03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

26.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:31

'nin ilçesinde saat 23.03'te deprem meydana geldi. AFAD, Çardak'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

AFAD, Twitter'dan yaptığı açıklamada depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi. Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada "Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Denizli Çardak'ta 3.9 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli, Deprem, Çardak, AFAD, Güncel


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