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Denizli'de 4 günlük kısıtlamanın ardından tehlikeli yoğunluk

Denizli'de 4 günlük kısıtlamanın ardından tehlikeli yoğunlukDENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

27.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:33
Denizli'de 4 günlük kısıtlamanın ardından tehlikeli yoğunluk
DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Banka ve postane önlerinde yoğunluk oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan saat 24.00'te sona erdi. Denizli'de 4 günlük kısıtlamanın ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kentin işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı'nda alabalık dikkati çekti. Banka, ATM ve postane önlerinde ise uzunluğu yaklaşık 100 metreyi bulan kuyruklar oluştu. Vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Polis ekipleri yoğunluk oluşan noktalarda sık sık uyarılar yaptı.
Bayramyeri Meydanı'ndaki vatandaşlardan Osman Giraz, dört gün evde kaldığı için canı sıkıldığını ve havanında güzel olmasını fırsat bilip dışarı çıktığını söyledi. Giraz, herkes soluğu dışarda aldığı için yoğunluk olduğuna da dikkati çekip, "Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi. Denizli’de 4 günlük kısıtlamanın ardından tehlikeli yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Banka, Güncel, Haber
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