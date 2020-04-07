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Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Denizli'de yaşayan kadın, 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdükten sonra polisi çağırıp teslim oldu.

07.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde eşi ve çocuğu ile yaşayan N.K, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Olay sonrasında polisi arayan kadın teslim oldu.

BABA ŞEHİR DIŞINDA

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü. Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu. N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi. A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli’de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Güncel

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4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu
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