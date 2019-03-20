Denizli
'de 5.5 büyüklüğünde deprem (8)
10 KÖYE 600 ÇADIR KURDU
Denizli'nin Acıpayam
ilçesi merkez üssü olan 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD
600 çadır kurdu. Çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi. Köylülerin, bu akşamdan itibaren çadırlarda kalabileceklerini açıklandı. Bu arada Kızılay
da bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sıcak yemek dağıtımı yapabilmek için seyyar mutfak TIR'ıNI bölgeye gönderdi. TIR'da 2000 kişilik yemek yapılıp dağıtılacağı öğrenildi. Kızılay'ın yanı sıra belediye de bölgede evleri zarar gören ve zarar görmese de evlerine gidemeyen vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA