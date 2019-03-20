20 Mart 2019, 10:13
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Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (2)

Denizli

BİR KİŞİ YARALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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Denizli'den deprem sonrası çekilen görüntü

Yaralı kadının hastaneye getirilmesi

Hastaneden görüntü

-Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TUTUM / DENİZLİ,

==================== Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA