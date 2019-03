Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (5) Ek

Kaynak: DHA

VALİ KARAHAN CAN KAYBI YOKDenizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını söyledi. AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Karahan, Gelen ilk bilgilere göre can kaybı yok. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür dedi.BAŞKAN ZOLAN DEPREMİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİKDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise depremi ciddi şekilde hissettiklerini kaydetti. İnsanların evlerine girmekte tedirginlik yaşadığını söyleyen Zolan, Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Hasar bilgileri geldi, ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor diye konuştu.OKULLAR TATİL EDİLDİ, HASTALAR BAHÇEYE ÇIKARILDIAcıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise, paniğe neden olan, artçılarla sallanmaya devam eden ilçede, okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu arada Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı.DEPREM SIRASINDA 1'İNCİ KATTAN ATLADIDenizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayan Feride Ordu yaralandı. Ordu, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Acıpayam'ın kırsal mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Uçarı Mahallesi Muhtarı Serkan Aydın, Oturulan 10- 15 kerpiç ev kısmi olarak yıkıldı. Yaralanan kimse olmadı. Artçı sarsıntılar sürüyor. Televizyon izliyordum. Televizyon devrildi, bu sırada evden çıkamadım dedi.