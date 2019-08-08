Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (2)

AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" dedi.

Tahsin BAYTAR/DAZKIRI (Afyonkarahisar),