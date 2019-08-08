Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-3

08.08.2019 15:42 Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-3


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:31   "Bayramda şerbetli tatlılar yerine mevsim meyveleri ikram edelim"
16:31   Kurban Bayramı'na doğru
16:31   Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları
16:31   Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret
16:30   Gaziantep'te polis sahte paraya karşı uyardı
16:30   Dadaloğlu'nda bin 700 aile doğalgaza kavuşuyor
16:30   Bozkurt'ta 6 büyüklüğünde deprem - Belediye Başkanları Zolan ve Çelik