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Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-4

08.08.2019 15:46 Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-4


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Kaynak: DHA

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