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Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-5

08.08.2019 16:00 Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem-5


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Kaynak: DHA

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