Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem 8

08.08.2019 17:09 Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem 8


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06   (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ
18:06   Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi
18:05   TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
18:05   TBMM Başkanı Şentop, İngiliz Parlamenter Heyetini kabul etti
18:05   Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"
18:05   Sağlık Bakanı Koca: "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir"
18:05   - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı