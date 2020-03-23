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Denizli'de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiler

Denizli'de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildilerDENİZLİ'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağına uyulmadığı görüldü.

23.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:43
Denizli 'de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiler
DENİZLİ'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağına uyulmadığı görüldü. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken, yaşları 65 yaş üstü çıkan kişiler tespit edilip haklarında tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildi. Denizli kent merkezinin en yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarında, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadıkları görüldü. Çevrelerindeki banka önleri, banklarda ve duraklarda oturan 65 yaş üstü kişileri görenler, polise ihbar etti. Öğle saatlerine kadar polise yüzlerce ihbar yağdı. Özellikle banka önlerinde bekleyen 65 yaş üstü kişiler, polise zor anlar yaşattı. Bankaya para çekmeye gelen 89 yaşındaki Süleyman Seren, evine gitmesi konusunda uyarıldı. Ancak Seren, bankadan para çekip borcunu ödemesi gerektiğini söyledi. Polis, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesileceği uyarısı üzerine Seren, "İsterseniz 5 bin lira ceza kesin, paramı almadan gitmem" dedi. Bankada çalışan görevlilerin yardımıyla ATM'den parasını çeken Seren hakkında, tutanak tutuldu. İkinci ihlalinde para cezasının kesileceği bildirilen Seren, emekli maaşını çektikten sonra, evine gönderildi. Bulvarda kimlik kontrolü de yapan polis ekipleri, yaşları 65 üzeri çıkan çok sayıda kişiyi evlerine dönmelerini konusunda uyardı.
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Denizli’de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiler

Kaynak: DHA

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Denizli'de 65 yaş üstü yasak dinlemiyor, tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiler
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Denizli, Banka, Polis, Güncel

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