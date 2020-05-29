Denizli'de 687 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 687 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de 687 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
29.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:03
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 687 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Acıpayam İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Polis ekipleri kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yaptığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 kişi yakalanırken, 687,3 kilogram tütün, bin 800 adet sigara filtresi, 122 bin 200 adet makaron, 211 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, her biri birer kilo ağırlığında 47 adet tütün paketi, 234 adet sigara sarma aparatı ve 56 paket kahve kokulu tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa, Haber

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