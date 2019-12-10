Haberler » Güncel » Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haber

Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.

10.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:38Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, (69) Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'ından alamayarak eve giden yakınları kapının açılmaması üzerine polise bilgi verdi.
İçeri giren yakınları Çılkın'ın sobanın yanında yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Yardım ekiplerini çağırdı.
Düşme neticesinde başından yaralanarak öldüğü değerlendirilen Çılkın'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:33 Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti - Haber
14:32 Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin Avrupa Birliği çıkarması - Haber
14:28 İl İnsan Hakları Kurulundan Vali Pekmez'e ziyaret - Haber
14:28 Sanko Üniversitesi'ne liselerin yoğun ilgisi sürüyor - Haber
14:27 Başkan Deniz, Müslümanlara yönelik baskılara tepki gösterdi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:33:54