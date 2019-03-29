Denizli'de 754 Bin 368 Seçmen Oy Kullanacak

Denizli
'de 754 bin 368 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 2 bin 510 sandıkta oy verecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Denizlililer, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 314 bin yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli'de seçmen sayısı 55 bin 763 arttı.
Denizli'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 521 sandık kurulurken bu seçimlerde 2 bin 510 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Pamukkale
'de
Denizli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Pamukkale. 241 bin 352 kayıtlı seçmenin bulunduğu Pamukkale'de 728 sandık kurulacak.
Pamukkale'den sonra ikinci sırada 661 sandık ve 218 bin 908 seçmenle Merkezefendi
, üçüncü sırada da 174 sandık ve 46 bin 228 seçmenle Çivril
geliyor. 20 sandık ve 4 bin 535 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Baklan
'da olacak.
Kentte ilçelerin seçmen ve sandık sayıları şöyle:
İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Acıpayam
154 44 bin 61 Babadağ
22 5 bin 58
Baklan 20 4 bin 535 Bekilli
24 5 bin 741 Beyağaç
22 5 bin 506
Bozkurt 35 8 bin 775 Buldan
85 21 bin 129 Çal
70 15 bin 691 Çameli
57 15 bin 185 Çardak
28 6 bin 973
Çivril 174 46 bin 228 Güney
35 8 bin 302 Honaz
76 21 bin 810 Kale
63 15 bin 336
Merkezefendi 661 218 bin 908
Pamukkale 728 241 bin 352 Sarayköy
84 23 bin 104 Serinhisar
37 11 bin 58 Tavas
135 35 bin 616
Denizli, Politika
Kaynak: AA