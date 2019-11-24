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Denizli'de 9. Geleneksel Hamsi Şöleni' etkinliğinde 5 ton hamsi dağıtıldı

Denizli'de 9. Geleneksel Hamsi Şöleni' etkinliğinde 5 ton hamsi dağıtıldı Vatandaşlar şölende hamsi ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduDENİZLİ - Denizli'de Karadenizliler Derneğinin (DEKAD), Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği "9.

24.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:23
'de 9. Geleneksel Hamsi Şöleni' etkinliğinde 5 ton hamsi dağıtıldı
Vatandaşlar şölende hamsi ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
DENİZLİ - Denizli'de Karadenizliler Derneğinin (DEKAD), Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği "9. Geleneksel Hamsi Şöleni" etkinliğinde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Vatandaşlar hamsi ekmek alabilmek için uzun kuruklar oluşturdu.
DEKAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen etkinliğe Denizli'de bulunan Karadenizliler ve İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde yaşayan Karadenizlilerin yoğun katılımıyla İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda '9. Geleneksel Hamsi Şöleni' düzenlendi. Hamsi şöleni için 5 ton hamsi ve 20 bin ekmek dağıtıldı. Pişirilen hamsiler ekmek arası olarak vatandaşlara dağıtılırken yaklaşık 500 metrelik uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar ise Karadenizli yöresel sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde eğlendiler. Hamsiyi yiyen vatandaşlar ise, horon oynayarak eğlendiler.
Şölende Karadenizin yöresel tatlılarından olan sütlaç satıcısı Esnaf ise bir tarafının Denizlili olduğunu bir tarafının ise Karadenizli olduğunu belirtti. Üzerine hazırlatmış olduğu forması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor ve Trabzon formasını tek forma halinde giyerek 'Denizliliyiz, Trabzonluyuz, bordo maviyiz, yeşil siyahız' şeklinde seslendi.
Denizli'de 9. Geleneksel Hamsi Şöleni' etkinliğinde 5 ton hamsi dağıtıldı

Denizli, Yerel

Kaynak: İHA


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