Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi

Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildiDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 99 yıl önce Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen 83 Türk'ün mezarı Cabar Mahallesi'nde tespit edildi.

16.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:57
Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 99 yıl önce Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen 83 Türk'ün mezarı Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Gerçekleştirilen programa katılanlar, yıllar sonra tespit edilen mezarlığı ziyaret etti.
Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetleri tarafından, 2 Nisan 1921'de Denizli'nin Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde yaşanan katliamda can verenlerin mezarı, yapılan araştırmalar neticesinde bulundu. Hayatını kaybedenlerin mezar yeri, Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı'nın ardından açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen programa katılanlar, yıllar sonra tespit edilen mezarlığı ziyaret etti.
Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada Milli Mücadele döneminde Denizli'nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini söyledi. Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlara imza attığını anlatan Tok, "Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise, kurumunun her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi. Denizli’de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk’ün mezarı tespit edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Çivril, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45’e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Haberler››Güncel››Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:29: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Haber 18:27: Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı - Haber 18:26: Osmancık'ta hastanede geçidi resimlerle süslendi - Haber 18:25: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu - Haber 18:25: Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 18:10: Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı - Haber 18:07: Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi - Haber 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 12:25: Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı - Haberler 13:54: Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi - Magazin