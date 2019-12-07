Haberler » Güncel » Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Haber

Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, Afgan zanlı gözaltına alındı.

07.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:26Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
'nin ilçesinde uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, Afgan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu T.N, Topraklık Mahallesi'ndeki polis ekibine iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.
Polis ekipleri, T.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahısların öldüğünü tespit etti.
T.N. gözaltına alındı, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil zanlısının, cinayetin andından evden çıkıp polis merkezine doğru yürümesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa... - Haber
14:55 Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti - Haber
14:55 Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı - Haber
14:50 Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Haber
14:49 OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 15:04:46