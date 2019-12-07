Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evlerinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evlerinde ölü bulundu, cinayetlerle ilgili Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu D.N. (24), Topraklık Mahallesi'ndeki polis merkezine giderek, aynı evde yaşadığı Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'yi (26) öldürdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, D.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu bir kişiyi boynundan, diğerini karnından bıçaklanmış halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yagubi ile Rezaei'nin öldüğünü belirledi.

D.N. gözaltına alındı.

Cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Katil zanlısının polise verdiği ifadede, maktullerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle uyudukları sırada arkadaşlarını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının evden çıkıp polis merkezine doğru yürüdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: AA