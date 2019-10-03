Haberler » Güncel » Haber

Denizli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti.

03.10.2019 14:30Denizli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karabayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Sönmez (65) 1 Ekim Salı günü, Aktuztaşı Mevkisi'ndeki meşe ağacına çıktı. Ağaç dalından uzanarak bağdaki üzüm salkımlarını toplamak isteyen Sönmez, düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerine Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan ardından da Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Sönmez, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sönmez'in cenazesi Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ali Sönmez, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 Tokat'a şehit ateşi düştü
17:14 Uzmanlar silivri'de depremi konuştu -2
17:14 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
17:14 Ağaca çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
17:13 Tokat'a şehit ateşi düştü
17:13 Uzmanlar silivri'de depremi konuştu -3
17:13 Yine konteyner ilanıyla dolandırdı