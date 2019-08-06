Denizli'de ağustosta kar keyfi

Denizli
'nin Çameli
ilçesinde 2 bin 700 metre yüksekliğindeki kar kuyuları, ağustos ayında kar keyfi yaşamak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Akdağ
üzerindeki mağara ve obruklarda oluşan doğal kuyuların yanı sıra yapay kuyularda biriken karla oynamak ve kar şerbeti yemek isteyenler, zorlu bir yürüyüş yapıyor.
Kar kuyularının yanında piknik yapan bazı vatandaşlar, bu anları fotoğraflıyor.
Taşçılar Mahallesi'nden Soner Koç, ağustos ayına rağmen burada hala kar olduğunu belirterek, arkadaşlarıyla bu mevsimde kar görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Mağaralarda tonlarca kar olduğunu anlatan Koş, "Yamaçtaki karları keserken bile soğuğu hissettik. Ağustos ayının sıcaklığına rağmen burası çok soğuk. Kar kuyusunun uzunluğunu bilemiyoruz. İçeriye giren fazla duramıyor. Yanımızda getirdiğimiz kürekle kuyudaki karları çuvala doldurup çıkıyoruz. Sonra ısındıktan sonra tekrar giriyoruz. Çuvallara doldurduğumuz karları mahalle halkı ve arkadaşlarla şerbet yapıp yiyoruz." diye konuştu.