Denizli'de AK Parti İl Teşkilatı Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti Denizli
İl Başkanlığı, yerel seçimler öncesi bin 700 delege ile dijital ortamda sandık başına giderek temayül yoklaması gerçekleştirdi.
Temayül yoklaması Merkezefendi
Belediyesi Beketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoklamaya AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin
, milletvekilleri ve Belediye Başkanları'da katıldı. Yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde gerçekleştirilen yoklama dijital ortamda yapıldı.
Temayül yoklaması ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan zengin, yoklamanın Türkiye
'nin bütün kentlerinde yapıldığını söyledi. 81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yaptıklarını anımsatan Zengin, "Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını önlenmiş oldu. Hızlı bir şekilde karar vericilerin önünde düşüyor sonuçlar. Heycanlıyız ve mutluyuz" diye konuştu.
Açıklamaların ardından yoklamaya geçildi. Dijital ortamda yapılan oy verme işleminin saat 16.00'da sona ereceği belirtildi. - DENİZLİ
Denizli,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 16:04