Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Denizli'de akıllara durgunluk veren trafik kazası - Haberler

Denizli'de akıllara durgunluk veren trafik kazası

Denizli'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan arazi aracı yan yatarak durabilirken, çarptığı beton bariyer ise olduğu yerden koparak park halindeki başka bir araca çarpıp zarar verdi.

09.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:55
Denizli'de akıllara durgunluk veren trafik kazası
Denizli 'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan arazi aracı yan yatarak durabilirken, çarptığı beton bariyer ise olduğu yerden koparak park halindeki başka bir araca çarpıp zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Antalya karayolu üzeri Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet M. (76) idaresindeki 45 TA 2620 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç yan yatıp yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çarpışma esnasında yerinden sökülen beton bariyer ise bir anda fırlayarak yol kenarında park halinde olan 20 GE 955 plakalı otomobile çarptı. Beton bariyerin çarptığı otomobil de park halinde olmasına rağmen aldığı darbenin şiddeti ile birkaç metre savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Ahmet M. ile Ayşe M.'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan duran araç çevredeki vatandaşlar ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın beton bariyere çarpmaması halinde yol kenarında bulunan iş yerlerinden birinin içine girebileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Denizli, Polis, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Haberler
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Haberler
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Haberler
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Haberler
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı