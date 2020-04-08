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Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

08.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:31
Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi, Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.
Babası Halil İbrahim Kiraz tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morgundan teslim alınan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ne getirildi.
Ali Şurzal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Yeni Mezarlığına defnedildi.
Baba Halil İbrahim Kirez, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
Olay
Dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü ifade eden kadın polis çağırıp teslim olmuş, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saruhanlı, Denizli, Manisa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi - Haberler

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