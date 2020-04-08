Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesini babası teslim aldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi babasına teslim edildi.
08.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:29
Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nagihan Kirez (30) tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesindeki otopsi işleminin ardından babası İbrahim Kirez ve yakınlarına teslim edildi.
Ali Şurzal'ın cenazesinin, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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