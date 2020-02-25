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Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

25.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:46Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
'nin ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Mahallesi Kılınç Arslan Caddesi'nde Zülfikar Ötken'e ait 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan plastik malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin ikinci katın balkonuna kadar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar evlerindeki bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin dış kısmında ve bahçede hasara yol açtı.

Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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