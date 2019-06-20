Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu

Denizli
'ninMerkezefendi
ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan esnaf,Sarayköy
ilçesinde bulundu.
Pazartesi gününden bu yana kayıp olan Özay Öztürk'ün (47) bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken Sarayköy ilçesinde polise adres soran kişinin kimlik kontrolü sırasında kayıp kişi olduğu belirlendi.
Öztürk, ailesine teslim edildi.
Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ten pazartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra haber alamaması üzerine, yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.